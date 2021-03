Žena činu a pevného rozhodnutí: Takhle Martina Preissová zvládla boj s psychickou nemocí svého muže

Martina Preissová Super.cz

"Pokud jde o přeskakování z role do role, podle mě je to zábavné, když člověk nemusí hrát pořád jen tu jednu strunu. A vlastně i přínosné, protože jenom tak jste schopný se v profesi vyvíjet a ukazovat těch X tváří, které máme. Jsem ráda za to, že mohu na Slunečné ukázat jednu barvu a tam druhou. Za tu dobu, co obojí natáčíme, jsem se strašnou spoustu věcí v práci na kameru naučila," řekla Super.cz Martina.

Sama si myslí, že ani jedna postava není úplně ona. "Byla by to nějaká postava, která ještě nevznikla. Žena činu, žena pevného rozhodnutí, ale s velkým smyslem pro empatii a nějakou citlivost. Ale to bude muset ještě někdo napsat," prozradila sama o sobě, jak se jí vlastně podařilo rodinnou situaci zvládnout, i když opakovaně o tom už mluvit nechce. ■