Doktorka Quinnová (69) odhalila šílené stravovací návyky, které jí pomáhají udržet si stejnou váhu už od 17 let

Jane Seymour Profimedia.cz

Její způsob stravování by nejspíš neměl být pro někoho příkladem. Herečka Jane Seymour (69) si sice drží stejnou váhu od svých 17 let, ale ne zrovna nejdravějším životním stylem.

V pořadu Loose Women se bývalá Bond girl, která příští týden oslaví sedmdesátiny, svěřila, že jí jen jedno jídlo denně, ale ráda si dá i skleničku vína, nebo hořkou čokoládu. Snaží se udržovat fit pravidelným cvičením Pilates.

„Chodím se procházet na pláž, cvičím Pilates a snažím se jíst zdravě, ale nikdy jsem nebyla na nějaké dietě. Heslo všeho s mírou pracovalo vždy v můj prospěch, i když vím, že to zní nudně,“ uvedla Jane, která věří hlavně ve střídmost v jídle.

Jejím ranním rituálem je káva. „To je pro mě skvělý trik, hrnek kávy jako první věc po ránu. Většinou jsem od rána v běhu a na jídlo si do poledne ani nevzpomenu. Můj partner David dodržuje přerušovanou hladovku a začíná jíst až ve dvě hodiny odpoledne, takže v tu dobu si dáme velký oběd dohromady,“ svěřila se Jane v pořadu.

„Když na mě přijdou večer chutě, tak si dám kousek hořké čokolády, nebo pistácie a sklenici vína. To je také jídlo ne?,“ smála se v rozhovoru. „Nechávám kolem sebe všechno plynout a je to o tom, cítit se pohodlně ve své vlastní kůži. Vážím stejně jako ve svých 17 letech, kdy jsem chodila na baletní školu,“ prozradila Seymour, která si po celou dobu své kariéry udržuje štíhlou postavu bez operací, a ani co se týče tváře neholduje estetické medicíně. ■