Sabina Rojková se od rozchodu s Pavlem Calltou novým partnerem nepochlubila. Takhle reagovala na otázku na novou lásku

Sabina Rojková Super.cz

„Nedávno jsme dozkoušeli v divadle, akorát jsme odpremiérovali bez diváků. Jinak docela dost točíme, za což jsem moc ráda. A potom dabingy, ale je toho samozřejmě mnohem míň,“ prozradila Super.cz

Právě na natáčení jsme se s herečkou setkali. Přijala výzvu autorů Jana Dufka, Michala Deuse a scenáristy Jiřího Mádla (34), aby si zahrála v novém seriálu, který neměl dopředu stanovený děj ani scénář. Komediální projekt uvede videoportál Televizeseznam.cz. Co přesně bude Sabina v seriálu Hotel Kokořín hrát, se dozvěděla až na place.

„Je to fajn parta mladých lidí, a hlavně mě oslovila ta výzva. Říkala jsem si, že je to něco, čeho se vlastně trochu bojím, tak do toho půjdu,“ říká s úsměvem.

Naposledy byla Sabina spojovaná se zpěvákem Pavlem Calltou (32), se kterým několik měsíců randila, ale loni v dubnu oznámili rozchod. Během rozhovoru herečka celá zářila a vypadala velmi spokojeně, jako by byla čerstvě zamilovaná.

Na přímou otázku, zda je v jejím životě nový partner, ale překvapivě znejistěla. „Jsem šťastná, a tím bych to uzavřela,“ rozesmála se.

Zeptali jsme se herečky, jak se dá v této koronavirové době seznamovat, když jsou všechny podniky zavřené a venku mráz.

„Asi se dá seznámit přes nějakou práci. To je tak jediné, co mě napadá. Pak jsou ještě aplikace na seznámení, ale to jsem nikdy nezkoušela,“ přiznává brunetka. Ani dnes populární seznamování přes sociální sítě ji neláká. „Určitě nejsem pro, určitě ne,“ tvrdí rozhodně. ■