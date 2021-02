Miloš Kopecký (✝73) jako vyléčený proutník Alfons Karásek. Ve skutečnosti proháněl sukně ve velkém a byl možná i pětkrát ženatý

Jiřina Bohdalová a Miloš Kopecký ve filmu Alfons Karásek v lázních Foto: Česká televize

Ďábelsky neodolatelnému Miloši Kopeckému (22. 8. 1922 – 16. 2. 1996) seděly perfektně role padouchů, hochštaplerů a bonvivánů. A ačkoli nebyl prvoplánovým krasavcem, moc dobře mu šly také postavy nejrůznějších záletníků a svůdníků. Herce, od jehož smrti uplyne 25 let, si můžeme nyní připomenout v jeho nezapomenutelné roli miláčka žen Alfonse Karáska.

Česká televize odvysílá 14. února druhý díl volného cyklu hudebních komedií Alfons Karásek v lázních (1971), která nese podtitul „Trampoty známého donchuána jsou bez konce!“ A že si jich nebohý záletný seladon užije opravdu plnými doušky…

Pronásledovaný proutník

V této komedii režiséra Zdeňka Podskalského (✝70) a scenáristy Gustava Oplustila (94) se Karásek s požehnáním své manželky (Jaroslava Adamová ✝87) vypraví do lázní, aby si tam spravil nervy. Coby vyléčený proutník nemá tentokrát na zálety ani pomyšlení, ale ženy se na něj přesto lepí jako vosy na limonádu. Celá situace se zkomplikuje ještě víc, když do lázní přijede mladá dáma (Iva Janžurová, 79), jejíž mimořádně žárlivý manžel (Vladimír Menšík ✝58) ji pronásleduje na každém kroku.

A jako by toho nebylo dost – v lázeňském městečku řádí sňatkový podvodník (Vlastimil Brodský ✝81), který je známý tím, že používá převleky. Bohužel, převlékat se začne i Alfons Karásek, protože doufá, že jedině tak unikne roztouženým slaměným vdovám.

Ve hvězdné obsazené komedii se objeví i další oblíbení herci, mj. Jiřina Bohdalová (89), Helena Růžičková (✝67), Věra Ferbasová (✝62) či Stella Zázvorková (✝83). Pobaví vás nejen skvělé herecké výkony všech zúčastněných, ale také spousta výborných gagů a těšit se můžete i na množství dobových hitů.

Manželka měla pochopení

Představitel Alfonse Karáska měl slabost pro ženy i v reálném životě a jeho náručí jich prošlo velké množství. Miloš Kopecký byl také čtyřikrát ženatý – jeho první ženou byla kolegyně Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu Kateřinu (✝15). Zázvorková ale záhy po svatbě pochopila, že Kopecký není spolehlivým partnerem a manželství skončilo rozvodem.

Nejdéle s ním vydržela jeho poslední manželka Jana (✝80), se kterou měl dceru Barboru. Zatímco jeho předchozí svazky vydržely spíš měsíce, tento trval třicet let a ukončila ho až hercova smrt. Párkrát to sice mezi nimi vypadalo na rozvod, ale tolerantní Jana Kopecká všechny jeho zálety ustála a se skutečností, že má manžel milenky, se smířila. A že jich bylo… Dokonce je poté, co se s nimi její muž rozešel, sama utěšovala. „Nevadily mi, alespoň si dcera měla s kým hrát,“ konstatovala svého času Kopecká.

Proč si nedal pokoj

Podle některých spekulací byl Miloš Kopecký ženatý dokonce pětkrát, i když o jeho údajně prvním sňatku neexistuje žádný záznam. Ještě za války ho prý rodiče oženili s vlastní sestřenicí Evou Grimmovou, která později zemřela v koncentračním táboře.

Sám Kopecký se kvůli svým židovským kořenům dostal do pracovního tábora v Bystřici, naštěstí až ke konci války (v srpnu 1944), a podařilo se mu přežít. Zážitky z tábora a ztráta matky, která zahynula v Osvětimi, u něj zřejmě vedly k rozvoji maniodepresivní psychózy, s níž se potýkal po zbytek života.

Manželce Janě pak vysvětloval, že za všechny jeho zálety a milenky mohou právě deprese a psychické problémy. A ona jako moudrá žena ho při tom nechávala být – dobře věděla, že dámská společnost mu prospěje víc, než kdyby se doma utápěl myšlenkami na smrt. ■