Už i dlouhonohá gazela z přehlídkových mol porodila: Děťátku dala krásné jméno

Modelka Petra Růžičková porodila. Michaela Feuereislová

To, že je vůbec těhotná, věděl kromě jejího nejbližšího okolí jen málokdo. Až dva dny před předpokládaným termínem porodu si dlouhonohá modelka Petra Růžičková, která byla ozdobou módních mol, nechala nafotit těhotenské snímky a to, že už je na konci 9. měsíce, prozradila světu.

"Doba korony přispěla k tomu, že moc nebyla šance se někde ukázat těhotná a já to na sociální sítě nedávala. Až ke konci. Takže jsem si to hezky odnosila během všech těch karantén," vysvětlila Super.cz 184 centimetrů vysoká kráska.

Že už má miminko doma, jsme zjistili na její kraťoučké instastory, kde se mazlí s jeho nožičkami. "Je to chlapeček. A vše se zdá být OK. Učím se být mámou, což je občas náročné, ale snad se to zaběhne," svěřila s tím, že synovi dala krásné jméno Kryštof. "Jen ještě řešíme, jak mu budeme zdrobněle říkat," dodala. ■