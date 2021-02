Kamila Nývltová z uzavřeného okresu Trutnov: Už se připravují policejní hlídky, budeme tady jako ve vězení

Kamila Nývltová uvízla v uzavřeném okrese Trutnov Michaela Feuereislová

Popsala nám, jak to nyní v jejím rodišti vypadá. "Už se všude připravují policejní hlídky. Budeme tady jako ve vězení. Celý rok jsem se držela, ale už to na mě dopadá. Ať už je konec a fakt se z toho probudíme," svěřila.

S rodinou se na uzávěru připravují a pravidla mají nastudovaná. "Taťka bude muset každé ráno předkládat povolení policistům, že jede do vedlejšího města do práce, já zase, že vozím babičky k doktorům. Pepa pracuje v Praze v covid centru, tak s tím se teď asi neuvidím," konstatuje, že bude nějaký čas bez fyzického kontaktu s přítelem.

Pokud jde o nákupy, bude to taky složitější. "Máme jen pár malých obchodů, jezdili jsme nakupovat do Kostelce, ale to je okres Náchod, takže tam nemůžeme. Budeme muset do jiného většího města v rámci okresu," upřesnila.

"Ještěže z toho všeho můžu vypadnout se psem do lesa a vyčistit hlavu. Jinak bych se z toho zbláznila," uzavřela. ■