Proč je život na Kanárech lepší než v Česku? Bendová popisuje nesporné přednosti ostrova, kde našla druhý domov

Alice Bendová je na Tenerife spokojená Foto: Super.cz/archiv A. Bendové

Rok čekala na to , až bude moci znovu navštívit svůj letní byt na Kanárských ostrovech. Když už se Alici Bendové (47) podařilo vycestovat, rozhodla se zde zůstat rovnou celý měsíc.

Herečce vyhovuje jednak místní klima, ale také se zde cítí mnohem lépe s ohledem na protikoronavirová opatření. Lidé na Tenerife jsou prý mnohem zodpovědnější, a ona se tak s rodinou může cítit mnohem bezpečněji.

„Všichni tady nosí roušky a nemají s tím problém. Tady se nařízení dodržují, ale není to vůbec násilné. Naopak vše funguje zcela přirozeně na dobrovolné bázi a nikoho to neomezuje,“ svěřila se se svými dojmy v rozhovoru pro Super.cz Alice a uvedla jeden příklad za všechny: „Když na ulici potkáte seniora, přejdete ohleduplně na druhou stranu. Nikdo nechce staršího člověka nakazit.“

Herečka je ráda, že se mohla po měsících v omezeném režimu vrátit k některým svým zvyklostem. „Kromě velkých zábavních parků je tady téměř vše v provozu. Restaurace jsou otevřené do jedenácti do večera, fungují všechny obchody, a děti dokonce chodí do škol,“ uvádí Alice Bendová.

Oblíbená seriálová herečka má zatím v plánu zůstat na Tenerife měsíc, ale klidně se může stát, že si pobyt prodlouží. Divíte se? ■