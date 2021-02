Hvězdný dabér měl kuriózní začátky: K Rockymu se dostal přes roli hluchoněmého

Pavel Rimský Michaela Feuereislová

„Já přišel do Prahy do Městských divadel pražských (MDP) a tehdejší asistentka produkce v dabingovém studiu říkala režisérovi: Hele, dneska dopoledne v MDP mají generálku, je tam novej herec a má dobrej hlas. A tak se na mě přišli podívat. A já hrál hluchoněmýho! Proto mě pak všichni zvali do dabingu, protože chtěli vidět toho kreténa, kterému se přihodila tahle historka…“ řekl Super.cz muž, jako stvořený pro role drsňáků.

Zajímalo nás, co dělá, když jeho domovské Divadlo na Vinohradech, ve kterém působí už téměř 25 let, je zavřené a kultura skomírá. „Skomírá, protože jsme všichni před nemocí nebo po nemoci,“ říká herec, jenž sám covid prodělal loni v říjnu. „Já neskomírám, měl jsem tady na Vinohradech 15. ledna něco jako předpremiéru inscenace Slaměný klobouk v režii Tomáše Töpfera. Samozřejmě do prázdného sálu. Zakonzervuje se to, jednou za měsíc si zahrajeme generálku, abychom do září, kdy doufám, že se divadla otevřou, text udrželi v paměti.“

Paměť si osvěžuje i kvůli dvěma představením v Divadle v Řeznické, v nichž hraje pouze s Martinem Fingerem. „I když jsme si říkali, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, po Posledním sezení u doktora Freuda máme krásnou hru Falešná nota. Léta jsem nečetl lepší kritiky na inscenaci, ve které jsem hrál,“ tvrdí Pavel Rimský.

Premiéra se konala loni 27. února, první repríza byla 1. a druhá 2. března a tím skončili. „Martin je o dost mladší, a hlavně tak dobrej, že text nezapomene. Já si ho musím občas připomenout, naprosto záleží na jeho švihu. A představa, že bych si po roce a půl vzal odpoledne text a večer měl hrát, je v mým věku absurdní. Takže si to doma opakuju,“ svěřil se nám s domácí metodou.

Mezitím jezdí na chalupu, kterou má poblíž Doks, kde rád zahradničí. Teď ho čeká oprava koupelny. Zavzpomínal také na milované dovolené na jihu Francie, kam už ale loni nevyrazili.

„Žena k mému zděšení vymyslela, že sedneme do auta a pojedeme do Chorvatska, kde jsem byl jednou v životě, ještě v Jugoslávii, s nějakým zájezdem ROH. V botě jsem pašoval 100 marek, abych si tam mohl koupit aspoň kafe. Považoval jsem to za totální ptákovinu, páč kam už hůř jet než mezi Čechy do Chorvatska.“

„Kupodivu to žena vymyslela jako obvykle líp než já. Dovolenou jsme prožili v poloprázdném hotelu na úplně prázdných plážích. Jedinej humor to mělo, protože jsme byli až dole v Gradacu, že jsme tam jeli jen asi o dvě hodiny méně, než když jedeme do Marseille,“ vypráví. „Řízení auta na takovou vzdálenost mi nedělá žádný problém. Pokud s námi jede mladší syn, tak se střídáme.“

Z prvního manželství má syna Kryštofa (45), známého herce, který hraje mj. v Ulici. V seriálu Rapl se v jedné epizodě spolu objevili jako vraždící duo. Syn z druhého svazku Prokop (30) také hraje, ale jen občas, protože se věnuje PR pražské Sparty. Zato jeho starší sestra Laura (37) se vydala úplně jiným směrem. Inženýrka ekonomie, členka Menzy, má analytické myšlení.

Zajímalo nás, po kom zdědila tyhle vlohy.

„Po mém tchánovi, který už bohužel není mezi námi. Byl jaderný fyzik, zaměřený na matematiku. Existují s ním úžasné historky, protože se mým dětem věnoval po stránce doučování. Určité jeho výrazy u nás zdomácněly. Přišel doučovat Prokopa, vzal knihu do ruky a řekl: Tato kniha nejeví známky používání. Dcera uvažuje také analytickým směrem, ale já se pak dověděl, že si stěžuje, že jsem ji nesměroval někam k divadlu…“ ■