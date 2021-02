Princeznu z Řachandy covid od plánování svatby neodradí. Veselku chce v květnu a prozradila detaily

Denisa Pfauserová si zahraje v komediálním seriálu, který uvede portál Televizeseznam.cz Super.cz

„Máme to naplánované na květen, uvidíme, třeba se to přesune, snad se to té doby nerozejdeme,“ řekla nám s humorem.

Přestože princeznu z Řachandy okolí tipuje na pohádkovou veselku s princeznovskou róbou, není tomu tak. „Já právě nechci mít takovou tu princeznovskou svatbu, co si všichni myslí, že chci. Chceme to mít takové na pohodu, ležérní. Takové, jak se teď ty svatby dělají, co tak vidím na Instagramu,“ říká herečka s úsměvem.

S Denisou jsme se setkali na natáčení nového seriálu s názvem Hotel Kokořín, kde si v pár záběrech zahrál i její nastávající Honza, který se živí jako strojní inženýr.

Název seriálu a lokace na Kokořínsku bylo to jediné, co měli autoři a scenáristé dopředu naplánované. Zbytek, včetně scénáře, vznikal až na místě. Tenhle adrenalin byl jedním z důvodů, proč se brunetka rozhodla nabídku přijmout.

„Je to takový punk, něco nového, co si chce většina herců zkusit. A to, že v dnešní době můžeme být na hotelu a jíst večeři v restauraci, je něco neskutečného, je to sen,“ svěřila se nadšeně.

Přestože děj vyzradit nemůže, podělila se alespoň o charakter své postavy a prozradila, že si poprvé zahrála milenecký pár s kamarádem a scenáristou seriálu Jiřím Mádlem (34). „Její dlouholetý vztah chřadne, nechce si to přiznat a přebíjí to úsměvem a slovy. Někdy je trochu trapná,“ řekla o své roli Saši krásná herečka. ■