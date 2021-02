Hvězda show Svatba na první pohled Natálka dala výpověď v práci. Na stomatologii už ji nenajdete

Natália Mykytenko, hvězda reality show Super.cz

"Na stomatologii jsem skončila. Byla to pro mě náročná práce, nebyl na to čas. Nešlo to stíhat, proto jsem odešla. Bylo to v průběhu show, natáčení. Bylo toho na nás hodně," řekla Super.cz Natálka.

Vrátit se na stejnou pracovní pozici prý v plánu není. "Návrat na stomatologii neplánuji. Srovnala jsem si priority a zjistila jsem, že mi tato práce víc brala, než dávala. Byla jsem unavená, psychicky jsem to nedávala. Obor mě zajímá, ale bylo to strašně náročný," vysvětluje.

Natálka prý nyní rozjíždí vlastní projekt. "Nemám v plánu být vidět, nejsem herečka, zpívat neumím, ale doufám, že mi známost pomůže v rozjetí svého projektu týkajícího se duchovna. Věřím, že mi všechno pomůže k tomu, že se bude vědět, kdo jsem a co dělám," dodala. ■