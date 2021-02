Čtyřnásobná maminka Alena Antalová je sice štíhlá, ale chce vytvarovat postavu: Rozhodla se pro liposukci

Alena Antalová se chystá na laserovou liposukci. Super.cz

Nám připadá, že má herečka Alena Antalová (48) po porodu čtyř dětí fantastickou postavu. Sama o sobě smýšlí kritičtěji. Proto se rozhodla podstoupit laserovou liposukci. "Vím svoje. A ona liposukce není jenom o tom, že by člověka zbavila toho, co přibral po Vánocích nebo po dětech. Spíš je to o možnosti tvarování postavy," řekla Super.cz Antalová.

"Nejdu se sem zbavit přebytečného tuku nebo vytahané kůže po dětech. Spíš to vidím jako možnost, že bych se ráda zbavila něčeho, co už bych na sobě ráda neměla. Sama jsem velmi zvědavá a napjatá, jak to dopadne, protože si to neumím představit. Ale těším se, uvidím asi za dva měsíce, jak to všechno dopadlo," doplnila na pražském pracovišti kliniky Yes Visage sympatická blondýnka, která na konzultaci dorazila z Brna, kde žije.

Volbu Antalové schvaluje i přední odborník na liposukce MUDr. Tomáš Paduch. "Ve svém profesním životě jsem vyzkoušel všechny druhy liposukce. Z mé dlouholeté zkušenosti si troufám říct, že v tomto případě je nejlepší ta laserová, protože laser zkracuje dobu hojení a minimalizuje tvorbu nerovností v té dané partii," vysvětlil.

Herečka přiznala, že když šla původně na pobočku zkrášlovací kliniky v Brně, uvažovala jen o odstranění znaménka, které měla na břiše. "Tahle doba mi umožnila, že mám víc času na takové holčičí věci. V normálním provozu by mě to nenapadlo, neměla bych na to čas a prostor. Teď se ale všechno zpomalilo. A když jsem navštívila paní doktorku v Brně jen kvůli znaménku, tak jak jsem před ní stála nahatá, tak slovo dalo slovo a vysvětlila mi všechny možnosti, které jsou," upřesnila Antalová.

Po zákroku, i když je méně invazivní a nevyžaduje dlouhou rekonvalescenci, bude mít na zotavení času dost, protože divadlo se hrát nemůže a momentálně ani nenatáčí. "Sice zkoušíme krásné představení, muzikál Jana Eyrová, kde mám krásnou, milou a vtipnou roli paní Fairfaxové, ale kdo ví, kdy začneme hrát," krčila rameny.

Méně zmatků než při jarním lockdownu má i doma s dětmi. "Je to lepší. Jaro bylo horší, protože nám nefungovala wifina, neměli jsme dost počítačů, aby mohly být čtyři děti online připojené a hádaly se, kdo bude přes telefon a kdo přes počítač. Už jsme to vychytali a zvládáme to mnohem líp. Nejmladší Maruška navíc může do školy chodit a ostatní tři jí to závidí," uzavřela. ■