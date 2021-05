Na koncerty v Americe může zapomenout: Operní pěvkyně si jen tak za hranicemi nezazpívá

Pavlína Senič Super.cz

„Měla jsem koncert na přelomu září a října, kdy se tady zakázalo zpívat. My jsme měli s pianistou Slávkem Grochovským domluvený koncert na velkém festivalu v italské Kalábrii. Myslela jsem si, že to nevyjde. Museli jsme narychlo na testy a stálo nás to hodně peněz, tam po nás nikdo testy nechtěl, ale bylo to krásné, protože jsem věděla, že tady je vše zrušené,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která je také známá z uskupení Opera Divas, které tvoří s Andreou Kalivodovou a Terezou Mátlovou.

Nyní je po několika měsících ráda, že mohla začít chodit alespoň na zkoušky do divadla. „Začala jsem ale zkoušet v divadle v Ústí nad Labem, bude to sice streamované, ale moc se na to těším. My jsme byli šťastní, že se vidíme, že můžeme tvořit a můžeme být v práci, které rozumíme,“ prozradila Pavlína Senič, která kvůli pandemii také přišla o veškeré koncerty za hranicemi, kam se jen tak nepodívá.

„Měli jsme naplánovaný Frankfurt, Basilej a asi deset koncertů v Americe. Možná Německo by vyšlo, ale Amerika teď vůbec ne. Mrzí mě to, ale pořád si říkám, že jsou tady lidé, kteří jsou hodně nemocní, některé rodiny přišly o své členy a myslím, si, že když budeme zdraví, tak vše zvládneme. A doufám, že se tady budeme moct svobodně rozhodovat, co chceme a co ne, a budeme mít svobodu názoru a slova a že to tady vše zvládneme,“ dodala zpěvačka, kterou jsme potkali v květinářství známého českého floristy Pavla Hrušky. ■