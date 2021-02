Její rodinu covid pronásleduje: Poté, co na něj Denise Nesvačilové zemřela babička, onemocněli další příbuzní

Denisa Nesvačilová Super.cz

Na podzim hvězdě Slunečné zemřela na covid-19 její milovaná babička . Nemoc zasáhla i další příbuzné. Onemocněla rodina její sestry, takže ji herečka nemohla vídat a byla odtržená i od své malé neteře They, kterou miluje. "Malinkou s mojí mamkou hlídáme často. Je super," řekla Super.cz Denisa Nesvačilová (29).

"Snažím se co nejvíc izolovat kvůli natáčení, protože jsme pořád testovaní a potřebujeme fungovat. Takže teď jsem k nim chodit nemohla, bylo by to nebezpečné, protože onemocněli covidem, tak jsme měli nucenou pauzu. Ale naštěstí už jsou všichni v pořádku," spadl jí kámen ze srdce.

Zatím si maličkou neteří kompenzuje to, že sama ještě maminkou není. "Sama si ji tedy ještě neberu, ale pomáhám mojí mámě, která si ji bere jako babička," upřesnila.

A jak jinak tráví čas během nouzového stavu, kdy mnoho aktivit není možných? "Chodím ven se psem, čtu teď hodně knížky, po letech jsem se vrátila ke čtení, koukám na filmy a chodím docela často do dabingu, což je fajn," vypočítala ■