Díky otužování a plavání ve studené vodě má nejlepší postavu za posledních 10 let: Eva Decastelo zhubla na 52 kilo

Eva Decastelo Super.cz

"Jedu teď krabičkovou dietu, ale tím, že jsme začala pravidelně plavat, tak jsem krásně zhubla a mám asi nejlepší postavu za posledních deset let. Ale je mi to úplně k ničemu, když jsem pořád navlečená do svetru," řekla Super.cz Eva, která při výšce 158,5 centimetrů aktuální váží 52 kilo.

Spokojená je teď celkově. "Je mi teď hrozně hezky, i co se týká vnitřního klidu, také díky tomu, že mám i práci při natáčení seriálu Slunečná. Navíc jsem po dvanácti letech vztahu zjistila, že mám naprosto fantastického manžela. Před covidovou dobou jsem dvacet dní v měsíci hrála divadlo nebo moderovala, a teď jsme spolu tak intenzivně jako nikdy a je to fakt fajn chlap," svěřila.

Jediné, co jí pohodu kalí, je online výuka dětí. "S těmi je to trochu složitější. Myslím si, že ta distanční výuka není dobrý nápad ani pro děti, ani pro učitele, ani pro rodiče. Takže jsou to dost nervy. Naštěstí má manžel vystudovanou psychologii, což dost pomáhá," uzavřela. ■