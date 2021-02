I superhrdinky pláčou: První Wonder Woman truchlí nad smrtí manžela, za nějž byla vdaná 37 let

Lynda Carter oplakává manžela Roberta Altmana. Profimedia.cz

Představitelka první Wonder Woman Lynda Carter (69) prožívá velmi smutné období. Před týdnem ji ve věku 73 let opustil milovaný manžel Robert Altman. Byli svoji 37 let. Herečka se nyní rozhodla veřejně vyjádřit.