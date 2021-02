Bob Klepl svou vášeň v luxování povýšil: Místo hraní vysává doma parkety, dokud se nelesknou

Bob Klepl Super.cz

„Bavíme diváky, když jsem tady třeba s Evičkou Holubovou nebo Monikou Absolonovou, tak je to o to veselejší. Pro mě je to úleva, že se alespoň trochu předvádím, protože mi to chybí,“ svěřil se Super.cz herec a prozradil, čím doma tráví čas.

„Točím si film o sobě. Jmenuje se to život Star-ce a jsou to takové obyčejné záběry, jak luxuji, jak utírám prach, zalévám kytky, jak cvičím pět minut, pak si ustelu, udělám si kafe. Tak to točím, film má metráž hodinu a půl. Nevím, kdo to vydrží, ale bude to dokument o mně,“ svěřil Bob Klepl s tím, že po něm alespoň něco zůstane.

Vedle toho se věnuje i svému oblíbenému luxování. To je jeho vášní již řadu let, a dokonce vystupuje na jevišti se svou oneman show Vysavač. „Já si dělám záměrně bordel, když jím, tak nedbám na to, že něco upadne. Už jsem tak ujetý, že luxuji metr čtvereční parket tak dlouho, dokud se neleskne. Když máte dobrý mašiny, jako mám já, tak ony mají takové štětky, co se točí, a když to na tom místě necháte pět až deset minut, tak to vyleští do lesku,“ řekl s humorem herec. ■