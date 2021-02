Alice Bendová šla do plavek. Frnkla s rodinkou do apartmánu na Kanárech, kde jí nic neschází

Alice Bendová opustila Česko minimálně na měsíc. Foto: Instagram A. Bendové

Trvalo to rok, než Alice Bendová (47) znovu navštívila ostrov Tenerife, kde vlastní se snoubencem letní byt. V období pandemie herečka několikrát koupila letenky a pak cestu rušila. Před několika dny to ale konečně vyšlo.

„Jelikož jsme tady po opravdu dlouhé době, rozhodli jsem se odjet rovnou na měsíc,“ překvapila v rozhovoru pro Super.cz Alice. „Děti mají distanční výuku, a tak se mohou věnovat škole i tady,“ říká Bendová, kterou v Česku vlastně nic nedrželo: „Pokud by se ale objevila možnost, že by děti mohly nastoupit znovu do školní docházky, tak se samozřejmě okamžitě vracíme.“

Ani po roční pauze neutrpělo hereččino obydlí větší újmy. „Máme tady naštěstí dobré známé, kteří se nám o apartmán v době naší nepřítomnosti starají. Mají plnou moc a pokud je potřeba něco zařídit, tak pomůžou,“ říká Alice a jedním dechem dodává: „Já se tady vždycky velmi rychle aklimatizuju, stačí mi pár hodin a cítím se tu zase jako doma.“

V Česku nechala oblíbená seriálová herečka tři pejsky a drobné zvířectvo. Nemusela ale využít psího hotelu, jak si někteří myslí. „Do našeho domu se přestěhovala moje mamka, která se o pejsky stará. Slepičky jsme na zimu přemístili do zděného kurníku rodičů mého partnera,“ vysvětluje.

Bendová v tomto období nemá v showbyznyse příliš pracovních zakázek. „Posunula jsem jen jedno natáčení, protože jsem věděla, že je toto období ideální k tomu odjet. Jinak ale budu dál propagovat produkty mých klientů na sociálních sítích, mám tady takový home office,“ směje se Alice Bendová. ■