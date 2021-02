Dcery porodila jen 14 měsíců po sobě: Po necelých dvou letech čeká zpěvačka třetí dítě, v těhotenství prodělala covid

Markéta Martiníková je potřetí těhotná. Michaela Feuereislová

"Vždycky jsme měli v plánu čtyři děti. Chtěla bych ještě počkat, dokud jsou ty dvě děti ještě hodně malé, na další bych si asi netroufla," řekla Super.cz ještě loni na jaře. Teď je v 5. měsíci. Proč své rozhodnutí přehodnotila?

"To byl původní plán. Ale v září se mi zdál sen o dvojčatech a nebylo mi to nepříjemné. Tak jsme do toho v říjnu praštili. Jsem asi blázen, ale odrodím si miminka a můžu zase pracovat. Teď je to stejně složité," vysvětlovala Super.cz, když jsme jí ke třetímu těhotenství poblahopřáli.

"Nejhorší bylo v prvním týdnu dostat covid a čekat, jestli to plod zvládne. Naštěstí je všechno v pohodě. Bude to asi bojovník," doplnila zpěvačka, která onemocněla covidem-19 s celou rodinou. ■