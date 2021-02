Buclaté holčičce z Kdopak to mluví je už 33 let a je z ní sexy kočka: Podívejte se, jak dětská hvězda vypadá dnes

Tabitha Lupien jako Julie ve filmu Kdopak to mluví 3. Profimedia.cz

Tabitha Lupien patří mezi herečky, které svou největší slávu prožily v dětství. Přestože nyní ji na ulici pozná asi jen málokdo, kolem roku 1993 by roztomilou holčičku s buclatými tvářemi nikdo nepřehlédl, a to díky filmu Kdopak to mluví 3.