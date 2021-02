Covidová královna krásy. Nejvyšší Miss v historii odhalila v karanténě tajemství vztahu

Karolína Kopíncová Super.cz

"Bylo mi to líto ze začátku. Netušila jsem, jestli budu moc dělat pořádně to, co chci. Zjistila jsem, že se to dá. Jediné, co mě mrzí, je, že se nemůžu setkávat s lidmi, sbírat kontakty. Ale je spousta možností, jsou telefony, sociální sítě. Věřím, že si to ještě vynahradím a brzy se vše vrátí do normálu," řekla Super.cz Karolína.

I tak během podzimu fotila pro Natali Ruden, stala se tváří návrhářky Beaty Rajské. Má i řadu instagramových spoluprací. "Stále je co dělat. Navíc jsem v posledním semestru, brzy mám státnice. Další věc, která bere mnoho úsilí a času, je založení nadačního fondu. Tomu se věnuju nejvíc. V tuto chvíli již právníci zakládají. Budu v historii naší organizace první Miss, která bude mít svůj nadační fond. Stále něco dělám. Na to, že je hodně volna, mám pocit, že stále nestíhám," prozrazuje.

Missí nemoc ji zatím nepostihla. S přítelem Radovanem jim vztah funguje skvěle. "Kdybych se rozejít chtěla, tak si kontakt najdu kdekoli. Stále jsem někde, první měsíc po vyhlášení vše fungovalo a každý den jsme měli jinou akci, práci. A bylo to fantastické. A náš vztah byl naprosto v pořádku. Kdybych mu chtěla utéct, šlo by to jednoduše. Ale já nechci," dodala. ■