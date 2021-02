Má nová prsa i zvětšené rty: Modelka se svlékla a ukázala zbraně, s nimiž se chystá na světovou soutěž

Denisa Spergerová Super.cz

"Je na to opravdu málo času, ale jsem opravdu ráda, že právě já budu reprezentovat naši zemi na tak prestižní světové soutěži. Byla jsem už na Miss World, překvapilo mě to, že mě Taťána Makarenko vybrala," řekla Super.cz Denisa.

Do Thajska odlétá na konci února. "Přípravy jsou v plném proudu. Věřím, že to všichni zvládneme," usmívá se loňská vítězka Miss Czech Republic.

Denisa loni Českou republiku reprezentovala na Miss World, tam byla ještě zcela přírodní a bez úprav. Právě plastické operace světovým soutěžím doslova vládnou. Na Miss Grand International už ale s lehkými úpravami také odletí. Má zvětšená prsa a také rty.

"Hodně tam na to koukají. Celkově procházejí dívky úpravami, jsou hodně vytuněné. Ale nemyslím si, že to je vyloženě přednost, určitě to není to hlavní," usmívá se.

Sázet bude na svoji perfektní postavu. "Myslím si, že postava je mojí předností. Doufám, že zazářím na plavkové soutěži. Snažím se cvičit doma, nelenoším, chodím běhat. Makám na sobě," dodala Spergerová. ■