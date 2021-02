Vyhořelá herečka zaháněla nudu. Na ulici se svlékla z pyžama a v tangách napodobovala svého psa

Phoebe Price Profimedia.cz

Teď už to ale Phoebe nevydržela a nechala se nafotit v příšerném modelu u venčení svého pejska. Nejprve vyrazila ven v jakémsi pyžamu. To by ale byla nuda, a tak si rozepnula část outfitu a vystrčila ven zadek jen v tangách. Vypadala u toho, jako by napodobovala svého psa.

Fotografové její nestydatosti na veřejnosti pečlivě zdokumentovali, ale zda to Phoebe bude stačit jako vstupenka do Hollywoodu, zůstává otázkou. Zatím má na svém kontě účinkování v epizodě Akt X a účast v několika televizních show.

Filmový průmysl si jí ani přes její velkou snahu zaujmout zatím nevšiml tak, jak by si ona sama představovala. Role ženštiny lehkých mravů by jí ale seděla naprosto perfektně, a tak je s podivem, že už se jí telefon dávno nerozdrnčel se žhavými nabídkami. ■