Dominika Gottová pro sebe stále nemůže najít uplatnění: A jak to má se svou cestou do Finska?

„Chci si najít práci. Chci se porozhlédnout v jiném oboru. Je tam problém, že jsem na pracovním úřadě žádala o rekvalifikační kurz, ale bohužel jsou zrušené kvůli koronaviru, takže se žádné nekonají,“ svěřila se Super.cz Dominika. „Doufám, že něco najdu, ráda bych změnila obor. V mém věku dělat servírku je trošku náročné,“ dodala Gottová, která dříve pracovala také jako kosmetička, i tento obor má nyní stopku.

Na konci loňského roku Dominika také mluvila o svém návratu do Finska, nás zajímalo, zda jej stále plánuje. „Plány jsou zatím v rozběhu. Radši bych o svém soukromí nemluvila,“ odvětila nám na otázku Gottová, která doufá, že ve chvíli, kdy to půjde, uspořádá vzpomínkovou akci na svého otce.

„Chtěla bych, až to půjde, uspořádat v Praze v nějakém pěkném prostředí setkání s tátovými fanoušky, kteří mi píšou. Pustit si jeho písničky a já bych na něj zavzpomínala. A pokud by byl zájem i v jiných městech, udělala bych takovou akci i tam,“ prozradila Gottová, která své vzpomínky na otce dala také do knihy Poslední roky s Karlem, kterou loni vydala. ■