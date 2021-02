Víc sexy než před těhotenstvím? Katy Perry si odskočila od mateřských povinností a takhle jí to seklo

Katy Perry Profimedia.cz

Dcerce Daisy Dove, kterou má s Orlandem Bloomem (44), je už pět měsíců. A tak si Katy Perry (36) odskočila od mateřských povinností na pokec do pořadu Jimmyho Kimmela, kde promovala nadcházející sérii show American Idol. A že jí to seklo.

K barevným šatům s rozparkem od značky Dundas zvolila svou oblíbenou černou paruku. Poporodní kila jsou zjevně pryč a zpěvačka jenom zářila. I když zásluhy přisoudila svým maskérům a stylistům, kterým za bezchybný zevnějšek děkovala na sociální síti.

Není tajemstvím, že Katy naskočila rovnýma nohama zpátky do práce hned po porodu. „Čtvrtou sérii American Idol jsme začali točit pět týdnů po porodu. Neplánovala jsem to, ale, bože, bylo to hodně náročné. Porodíte, pracujete, kojíte, potěš koště, tohle všechno ženy opravdu zvládají?“ rozpovídala se začátkem týdne v pořadu Live with Kelly and Ryan.

„Daisy má svůj rozvrh. Je znamením panna, takže miluje, když mají věci řád,“ doplnila ke skloubení práce s mateřstvím.

Katy ovšem nezahálela ani před porodem. Den po narození Daisy zpěvačka vydala své páté studiové album. V průběhu těhotenství natáčela i klipy k jednotlivým singlům. Když se po porodu vrátila do práce, vzdala jí hold dokonce exmanželka jejího snoubence, modelka Miranda Kerr. ■