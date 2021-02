Tak tohle se vážně nepovedlo! David Beckham, Ryan Reynolds a rapper Diddy umíchali nejodpornější drink na světě

Mixologové z nich nebudou Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mohlo by se zdát, že když se spojí tři tak velké celebrity, musí být výsledek jejich počínání naprostou bombou, ale tentokrát se to pánům nepovedlo.

Pro speciální reklamní spot se spojili Ryan Reynolds (44), David Beckham (45) a Diddy skrze své značky alkoholu. Hollywoodský herec vlastní značku ginu, rapper tequily a fotbalová hvězda Británie vlastní značku whiskey.

Pánové si zahráli na mixology a chtěli ve videu představit vlastní unikátní drink. Tak to ale nedopadlo. Všichni tři se všichni ošklíbali nad odpornou chutí, která ze spojení jejich alkoholických nápojů vznikla. „Po dobu deseti měsíců jsme Diddy, David a já tvrdě pracovali na našem propojení, uvádí klip Reynolds. Níže se podívejte, jak testování nápoje skončilo.

„Ryane, to chutná jako p*del,“ vykřikne po vyprsknutí Diddy. Herec sám podotkne: „Do háje, to je zas*aně odporné.“ To vše nakonec shrne Beckham, který jediný nepoužije sprostá slova a uzavře jejich spolupráci slovy: „Ryane, tohle nebude fungovat.“ ■