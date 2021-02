Na dceru dodnes platí stovky tisíc měsíčně: Tohle vzkázala Halle Berry internetovým trollům, kteří se do ní pustili

Halle Berry

„Halle Berry musí platit alimenty na dítě tomu blbečkovi, co jí nadával do negrů,“ upozornil jeden z uživatelů. „A stojí mě hodně síly, abych je platila. A mimochodem je to zvrácené a hraničí to s vydíráním,“ odpověděla dotyčnému herečka a neváhala se dál rozepsat.

„Nebudu mluvit o výživném, protože jsem se o něj nikdy neprosila ani ho neplatila, ale alimenty na dítě platím už dekádu. Myslím, že tyto rozumné částky by měly sloužit HLAVNĚ na podporu dítěte. Jenomže většina zákonů umožňuje opatrovatelům, aby využívali své děti k získání peněz a blahobytu, který si nijak nezasloužili. A mnohonásobně převyšují potřeby dítěte. To je podle mého názoru špatně. Z vlastní zkušenosti musím říct, že je to náročné. Naprosto sympatizuji s muži, kteří se cítí být zneužiti systémem.“

Herečka zjevně upozorňovala na Aubryho, soudní bitva o jejich společnou dceru Nahlu skončila v roce 2012 rvačkou mezi Aubrym a hereččiným tehdejším partnerem Olivierem Martinezem. Soud tehdy zamítl Berry, aby dceru přestěhovala do Francie, kde sídlila s Martinezem, a nařídil střídavou péči. Později navíc herečce uložil platit na dceru alimenty ve výši 363 419 Kč měsíčně. Berry v průběhu let žádala o snížení této částky.

Halle se v minulosti nechala slyšet, že na dceru bude mile ráda platit, ale upozornila, že Aubry alimenty využívá, aby nemusel pracovat a platí z nich vlastní výlohy, včetně drahého vybavení posilovny, značkového oblečení či sportovních aut.

Přesto se našli další zoufalci, kteří si neodpustili herečku v komentářích dále popichovat: „To říká žena, která si neumí udržet chlapa,“ rýpl si jeden takový a nebyl bohužel jediný. „Kdo říká, že si chci udržet špatné chlapy, to rozhodně nechci,“ setřela trolly herečka.

Po krachu vztahu s Aubrym se Berry provdala za Martineze, s nímž má sedmiletého syna Macea. Vztah se bohužel rozpadl a rozvedli se v roce 2016. Šlo o hereččino třetí manželství. Na podzim loňského roku Halle zveřejnila vztah se zpěvákem Vanem Huntem, není však známo, jestli stále trvá. ■