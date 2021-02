Při rutinním zákroku jí doktor změnil nos: Bývalá Miss World kvůli tomu přišla o několik hereckých příležitostí

Priyanka Chopra Profimedia.cz

Indická kráska ve své nové biografii zavzpomínala na nepříjemné chvíle, které zažila po světové soutěži, po níž se rozhodla pro kariéru ve filmu. Rutinní operace nosu totiž dopadla jinak, než si představovala.

V mládí si totiž lékař všiml benigního výrůstku v nosní dutině, který vyžadoval chirurgický zákrok. „Polypektomie zněla jako docela rutinní procedura. Bohužel tomu tak nebylo,“ svěřila se Priyanka. „Chirurg mi omylem poškodil nosní můstek, který se následkem toho zhroutil,“ uvedla hvězda, která byla už tehdy obdivovaná za svou krásu a z výsledku operace byla zděšená. „Můj původní nos byl pryč a můj obličej vypadal úplně jinak. Nebyla jsem to já!“ uvedla Chopra v biografii. Kvůli špatné operaci tehdy dokonce přišla o role ve dvou filmech.

Herečka se obávala o svou budoucnost a na dotazy o svém nosu dlouho odmítala odpovídat, i když se jí na něj neustále dotazovali. Priyanka sice podstoupila několik korektivních operací, ale nakonec na svůj nový vzhled zvykla.

„Když se nyní podívám do zrcadla, už nejsem tak překvapená. Smířila jsem se s trochu jinou já. Jsem teď jako všichni ostatní. Podívám se na sebe do zrcadla a řeknu si, možná bych měla trochu zhubnout, možná bych měla víc cvičit, ale zároveň jsem spokojená. Tohle je můj obličej a tohle je moje tělo. Možná jsem trošku vadná, ale pořád jsem to já,“ svěřila se v knize Chopra. ■