Fanoušci Přátel odhalili chybu, které si léta nikdo nevšiml: Zaznamenali jste ji?

Chybu odhalila fanynka v epizodě Chlap s chutí do života. Foto: Profimedia/Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Je to 27 let, co se začal vysílat seriál Přátelé, ale i po takové době jsou fanoušci schopni objevovat nové a nové chyby nebo detaily, které jim doposud unikaly.