Bob Klepl se po 15 letech začal věnovat loutkohře: Do supermarketu ho totiž nevzali

„Já dělám takové loutkové večerníčky, abych pobavil své kolegy a další lidi, co nás mají rádi a chodí se na nás dívat,“ svěřil Super.cz herec, kterého jsme potkali v divadle Studio DVA při natáčení jednoho z dílů večerníčku.

„Je to divadélko mé exmanželky, to jsem jí dal jako svatební dar. Je to stoleté divadélko Mikoláše Alše. V 90. letech jsem s ním procestoval celý svět. Po 15 letech jsem ho vytáhnul, protože se nedá dělat nic jiného. Hraji s loutkami a učím se je vodit, teď je jediná šance, protože loutky vás nenakazí,“ usmíval se Klepl, který je známý také svou vášní pro vysávání. Dokonce nazkoušel vlastní one man show s názvem Vysavač, která je na jeho vášni postavená.

Za rok, co je převážně doma, si ale musel najít nový koníček. „Teď mám novou úchylku, najdu si na Youtube webkameru Londýna, sednu na autobus číslo pět a jedu tou pětkou pětkrát po Londýně, to je teď moje zábava doma," uvedl herec.

„A když jsem hodně ujetý, tak si najdu ruskou neoficiální televizi a koukám, jak Rusové protestují proti Putinovi, to je teď moje zábava,“ svěřil s humorem herec a pobaveně dodal, že na brigády před důchodem už může zapomenout.

„Já jsem před důchodem, jdu za chvíli do důchodu, zkusil jsem v supermarketu, jestli by mě nevzali, nejdřív si mysleli, že je to skrytá kamera a pak zjistili, že ne, a řekli, že pro mě už není práce, že už jsem starý,“ dodal známý herec s úsměvem. ■