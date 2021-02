Nová televizní hvězda Martina Preissová přebíhá mezi dvěma seriály: Jak zvládá péči o děti?

Martina Preissová hraje současně ve Slunečné i Anatomii života. Super.cz

"Fungovat najednou ve dvou projektech je náročnější. Je to ale kvůli tomu, že jsou děti doma. Jinak jsme zvyklá být v zápřahu, takže mě práce a dynamičtější režim naopak v současné době, když mají všichni spíš odpočinkovější režim, těší. Nejhorší je ale splnit všechny ty požadavky, které na děti a potažmo i rodiče ta škola klade," svěřila maminka šesťáka Matouše a čtvrťáka Šimona.

A jak to tedy řeší? "Vsázím na jejich zodpovědnost, ale hodně to deleguji i na manžela, snažíme se střídat a nějak to vyladit, abychom se jim mohli věnovat oba dva, ale někdy je to opravdu jenom na něm," doplnila Preissová, která ale podle svých slov není v současné době hlavní živitelkou rodiny. "I manžel má práce až nad hlavu," ujistila nás. ■