Eva Perkausová uvízla s přítelem na Maledivách. Pozitivní test na covid je poslal do přísné karantény. Co bude dál?

Eva Perkausová Foto: archiv E. Perkausové

„Zůstali jsme nedobrovolně v zahraničí. V úterý jsme měli odcestovat zpět do Prahy, ale dozvěděli jsme se, že jeden z našich výsledků je pozitivní na koronavirus,“ vzkázala přes svou domovskou televizi Prima Perkausová.

Moderátorka tomu prý nemůže uvěřit, protože ani jeden z nich nemá příznaky. Ona sama už koronavirus prodělala. Oba se cítí odpočatě a nic jim není. Opakování testu ale prý není možné.

Eva Perkausová cvičila na paddleboardu.

archiv E. Perkausové

„Naopak máme pocit, že jsme načerpali trochu energie, takže nás ta informace velmi zaskočila. Ještě víc nás zaskočilo, že nemáme možnost nechat si udělat znovu test. Tady jsou tak striktní nařízení, že nám během 14 dnů test zkrátka neudělají. A to jsme se snažili přes cestovku, přes ambasádu,“ vypočítala moderátorka, která doufá, že další testy budou za dva týdny negativní. Do té doby musí být zavření v karanténě bez možnosti pohybu.

Perkausová se o zpřísnění pravidel dozvěděla až na Maledivách. "Pravidla nastala ve chvíli, kdy už jsme byli mimo Českou republiku," napsala z dovolené Super.cz. "Je to tu opravdu kouzelné. Ovšem cestování v dnešní době s veškerými restrikcemi už není to, co bývalo. Myslím, že je to na delší dobu poslední dovolená, tak se ji snažíme užít se vším všudy," říkala, když ještě netušila, co ji čeká.

Před cestou na Maledivy varuje i české ministerstvo zahraničí, které o testování i případné karanténě informuje na svých webových stránkách. Všichni turisté, kteří jsou pozitivně testováni, musí v zemi zůstat ve čtrnáctidenní karanténě na vlastní náklady. Maledivy jsou populární destinací českých turistů. Oblíbily si ji i české celebrity. Na ostrovech v Indickém oceánu pobývá i bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra Veronika Kopřivová (29) a herečka Patricie Pagáčová (32). ■