Eva Burešová má svou seriálovou postavu ráda, ale těší se, až se její život vrátí do normálu: Postrádá soukromí

Eva Burešová Super.cz

"Nemůžu být celý život Týna Popelková, tak jsem ráda, že to nebude tak dlouhé jako některé jiné seriály. Ale užila jsem si to a užívám, protože stým dílem nekončíme, ještě nás čekají další a jsem ráda, že budu ještě chvíli moct nosit montérky a pracovní obuv a dojit kozy a krávy," řekla nám Eva.

Seriál jí pochopitelně pomáhá i finančně v této složité době, kdy nemůže hrát ani divadlo. "Přišla jsem o polovinu práce a jsem vděčná, že točíme. Ale kdyby to nebylo, myslím si, že bych se rychle naučila něco jiného, stejně jako moji kolegové, kteří natáčení nemají. Myslím, že bych to zvládla," míní.

Ostatně to, jak je šikovná, ukazuje i při zařizování nového bydlení. "Zařizujeme pomalinku, ale už to tam začíná vypadat jako domov, strašně ráda se tam vracím. Je to oáza klidu, mám tam spoustu kytiček. Každý by měl mít takové místo, kde je mu dobře a cítí se v bezpečí," myslí si Eva, která prozradila, že se naučila i různé řemeslnické vychytávky, když loni natáčela pořad Řemeslo je cool.

Zeptali jsme se i na jejího syna Nathánka. "Zatím do školky nechodí, ale touží po tom. A ta, která by se nám líbila, bude přijímat nové žáčky, tak doufám, že to vyjde. Tedy, kdyby to bylo na mně, já bych ho ještě nedala, ale Nathánek chce a pořád o tom mluví, protože jeho kamarádi do školky chodí. Snad ho tam vezmou a bude se mu tam líbit," uzavřela v rychlosti, protože už ji volali na další natáčecí scénu. ■