Patricie Pagáčová v proměnách času. Hvězda Ulice s pár kily navíc, štíhlá kráska i těhulka

Patricie Pagáčová v proměnách času Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz a Instagram P. Pagáčové

Do diváckého povědomí se zapsala coby Anička Studničková v seriálu Ranč U Zelené sedmy. To se psal rok 1996. Nejvíc ji ale proslavila postava Terezy Jordánové ve zmíněném seriálu Ulice, kde hrála dlouhých čtrnáct let.

Nyní hraje v seriálu Sestřičky (dříve Modrý kód), ale diváci ji viděli také coby porotkyni v SuperStar a jako moderátorku pořadu Jak to vidí MasterChef 2019.

Za partnera Tibora Pagáče se provdala před dvěma lety. Miminko sice úplně neplánovali, ale „zadařilo“ se jim a moc se na něj těší. „Byli jsme oba překvapení a malinko zaskočení. Ale myslím, že je teď ideální čas," řekla Super.cz Patricie. A jak šel čas s Patricií Pagáčovou? Na její proměny se podívejte do galerie. ■