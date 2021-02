Tereza Brodská otevřeně promluvila o mamince Janě Brejchové: Už má jen svůj svět a možná je to dobře

Tereza Brodská promluvila o mamince Janě Brejchové. Super.cz

"Vůbec za ní teď nemůžu chodit. Za celu dobu, co začal covid, jsem tam byla jednou nebo dvakrát. Ale její stav je stejný a neměnný a jiné už to nebude," svěřila Super.cz Brodská. O tom, že dostala nějakou cenu, vůbec neví. "Maminka už je ve svém světě a možná je dobře, že už si to neuvědomuje," myslí si herečka.

Do její mysli se snaží proniknout aspoň prostřednictvím svého hlasu v telefonu. "Někdy mi paní doktorka umožní, že mi ji dá přes telefon k uchu. Ale nemůžu takhle lékaře zneužívat. Mají svých starostí dost a tohle je nadstandardní," míní.

Když už jsme zmínili covidové období, zajímalo nás, zda už sama nemoc prodělala. "Ještě mě to nepostihlo. Před natáčením samozřejmě chodíme na antigenní testy, dodržuji všechna opatření, která jsou, a snažím se být fatalista. Beru situaci takovou, jaká je. Buď se promoříme, nebo se necháme naočkovat, ale jestli to půjde v tempu jako teď, spočítala jsem, že by na mě vyšla řada tak za padesát let," krčila rameny. ■