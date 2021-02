Už dávno nežije ve stínu Mary-Kate a Ashley: Proč se mladší sestra dvojčat Olsenových bála přijmout roli superhrdinky?

Elizabeth Olsen Profimedia.cz

Nebyla si totiž jistá, jak by tvůrci reagovali, kdyby se chtěla v blízké době stát maminkou. Prezident marvelovských studií Kevin Feige ji ale ujistil, že k obavám není důvod.

„Řekl mi, že mi poví přesně to, co řekl kdysi Zoe Saldaně a Scarlett Johansson: Žij svůj život a my se postaráme o zbytek. To je ta nejlepší odpověď, jakou vám šéf může dát,“ prozradila v rozhovoru pro OK! magazín herečka, která už dávno nežije ve stínu slavných sester.

Elizabeth je zasnoubená s muzikantem Robbiem Arnettem. Ten před ní poklekl v létě 2019. S Arnettem randí podle všeho od léta 2017, kdy se poznali během dovolené v Mexiku. O svém soukromí ovšem herečka příliš nemluví.

Není to ale poprvé, co kývla na žádost o ruku. V roce 2014 se po tříletém vztahu zasnoubila s hercem Boydem Holbrookem. ■