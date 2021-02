Jestli jsem covid měla, tak v roce 2019. Vakcína je jediná cesta, jak začít normálně žít, míní Heidi Janků

Heidi Janků Super.cz

Raději tak na svátky ani nejela za rodinou a zodpovědně si zašla na testy na protilátky, i když jí nic nebylo. „Zjistila jsem, že protilátky mám, ale strašně malé,“ svěřila Super.cz s tím, že si stejně jako její lékařka myslí, že nemocí prošla už dříve. „Takže jestli jsem to měla, tak už v roce 2019 na podzim, protože jsem tehdy byla hodně nemocná,“ řekla Heidi, která měla velké problémy s dýcháním, a i přes nejrůznější testy tehdy lékaři nemohli přijít na to, co jí je.

Nyní se jí daří dobře, jediné, co jí chybí, je kontakt s lidmi a svým publikem. „Eda mě zabaví, neříkám, že chodím covidu naproti, ale mám okruh známých, sousedů a kamarádek, tady sousedi už skoro všichni covid prodělali, tak vím, že tam můžu. Občas si uděláme nějakou sousedskou návštěvu,“ svěřila zpěvačka s tím, že na očkování půjde, jak jen to bude možné.

„Byla jsem skeptická vůči očkování, ale když vidím, že je to jediná cesta tady z toho balastu, tak tu vakcínu chci a chci ji pro všechny, aby se to tady uvolnilo,“ prohlásila zpěvačka a dodala: „Je to jediná cesta, jak začít normálně žít, chybí mi lidi, kontakt,“ dodala Janků. ■