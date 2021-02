Patricie Pagáčová je těhotná, s manželem Tiborem čekají první dítě. Bříško herečka ukázala na Maledivách

Patricie Pagáčová Foto: Archiv P. Pagáčové

"Jsme rádi, že se to stalo takhle náhodou, sami bychom to líp nenaplánovali. Koneckonců, my jsme s manželem taky byli oba ‚omyly‘," prozradila se svým pověstným humorem.

"A to je jasnej důkaz, že se život zkrátka naplánovat nedá a tak to má být. Nechat věci plynout, ony k nám přijdou tak, jak mají a v ten správný čas," dodala Pagáčová.

Za dramaturga Tibora Pagáče se Patricie, za svobodna Solaříková, provdala v létě 2019 v lese nedaleko Prahy. „Byl to opravdu krásný den a všechno se povedlo na jedničku,“ řekla Super.cz. ■