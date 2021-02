Jestli chceš být herečka, musíš se nechat předělat: Bývalá Miss World popsala drsné začátky své kariéry

Priyanka Chopra Profimedia.cz

Chopra zrovna vyhrála Miss World 2000, když se rozhodla dát na filmovou dráhu. „Bylo to na úplném začátku. Odešla jsem od filmu, protože se mi nelíbilo, jak se mnou režisér mluvil. Ale nikdy jsem mu neřekla, proč jsem skončila. Neměla jsem na to odvahu,“ přiznala v rozhovoru pro Metro.

„Po pár minutách tlachání mi režisér/producent řekl, ať se postavím a zatočím se dokola. Zíral na mě dlouze a se zájmem, hodnotil mě. Pak mi navrhl plastiku poprsí, čelisti a pozvednutí pozadí.“

„Tvrdil, že jestli chci být herečka, musím mít souměrné proporce. A rovnou navrhl chirurga v LA. Můj tehdejší manager nadšeně souhlasil,“ popsala své první zkušenosti s filmovým průmyslem.

Priyanka přiznala, že jí to srazilo sebevědomí a začala pochybovat, jestli je na hraní vůbec stavěná. Proti režisérovi se ovšem neohradila.

„Říkali mi, ať jsem nenápadná, že jsem v branži nová. Skočila jsem na to. Dnes by to bylo jiné, ale tehdy jsem byla ustrašená,“ přiznala.

Navzdory těmto zkušenostem Chopra dobyla Bollywood a následně i Hollywood, aniž si musela předělávat celé tělo. Dnes je z ní mimo jiné úspěšná producentka.

Chopra se provdala za zpěváka Nicka Jonase. Vzali se během několikadenního obřadu v Indii v prosinci 2018. Kvůli svým hvězdným kariérám sice tráví spoustu času od sebe, ale ať se děje, co se děje, dbají na to, aby se viděli minimálně jednou za tři týdny. ■