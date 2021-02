7 slavných žen, které své partnery požádaly o ruku. Z některých důvodů vám půjde hlava kolem

Pink a Carey Hart Profimedia.cz

Že žádá o ruku muž? Je to možná zvykem, ale rozhodně ne pravidlem. Vybrali jsme sedm slavných žen, které vzaly iniciativu do vlastních rukou a zeptaly se: Vezmeš si mě?

Pink (41) a Carey Hart

Svého muže, motokrosového závodníka, zpěvačka požádala o ruku v roce 2005 přímo na závodišti. Když se Hart rozjel, Pink zvedla tabuli, na níž bylo napsáno: Vezmeš si mě? A když její partner nereagoval, přidala: Myslím to vážně! Souhlasil, vzali se o rok později v Kostarice.

Kristen Bell (40) a Dax Shepard

Herecký pár se nechtěl vzít, dokud kalifornské zákony neumožní i sňatky stejnopohlavním párům. Když nejvyšší soud v roce 2013 znovuobnovil právo párů stejného pohlaví na uzavření manželství, oslavila to Bell žádostí o ruku prostřednictvím Twitteru. „Daxi, vezmeš si mě?“ tweetovala. Jeho odpověď? „Ku*va jo!!!“

Lindsey Vonn (36) a PK Subban

Lyžařka v důchodu a hokejový obránce se zasnoubili hned nadvakrát. Nejdříve požádal o ruku on ji, v srpnu 2019, o čtvrt roku později i ona jeho. „Na naše dvouleté výročí jsem udělala nezvyklý krok a zeptala se PK, jestli si mě vezme. Řekl, že ano. Ženy nejsou jediné, které mohou dostat prstýnek,“ uvedla tehdy. Ke svatbě nakonec nedošlo, loni v prosinci pár oznámil rozchod.

Diane von Fürstenberg (74) a Barry Diller

Několikrát ho odmítla a pak vzala iniciativu do vlastních rukou. Slavná módní návrhářka však přiznala, že tak trochu z nouze o nápad na dárek. „Jeden rok jsem nevěděla, co mu dát k narozeninám, tak jsem mu zavolala, a řekla: Víš ty co, jestli chceš, tak si tě vezmu,“ smála se. „Tak uvidíme, jestli to zvládnu zařídit,“ odpověděl jí podnikatel. Vzali se v roce 2001.

Elizabeth Taylor (✝79) a Michael Wilding

Z celkem osmi svých svateb měla slavná herečka jednu na svědomí tak trochu víc než ostatní. Byla to právě Taylor, která ve vztahu s hercem Michaelem Wildingem v roce 1952 žádala o ruku. O pět let později se rozváděli.

Britney Spears (39) a Kevin Federline

Pár byl zrovna na cestě z Irska do New Yorku, když zpěvačka položila otázku ohledně manželství. „Najednou jsem se slyšela zeptat: Co když se budeš chtít oženit? A pak jsem pokračovala otázkou, jestli si vezme mě,“ uvedla Britney. To bylo v roce 2004. O tři léta později se rozváděli.

Jennifer Hudson (39) a David Otunga

I v případě tohoto páru došlo ke dvojitým zásnubám. Nejdřív o ruku žádal herec, wrestler a právník, a to na narozeniny své partnerky, ona mu pak gesto v jeho narozeninový den oplatila. Ani toto manželství bohužel nevydrželo. Pár v roce 2017 oznámil po deseti letech rozchod. ■