Zuzana Norisová je dvojnásobnou maminkou: S partnerem přivítali druhou holčičku

Zuzana Norisová Foto: archiv TV Nova

„Ahoj kamarádi a přátelé, tak dnes po cca 11 dnech přenášení konečně dorazila naše Liliana Kovalka,“ oznámila šťastná dvojnásobná maminka. Druhou dcerku přivítala společně s partnerem a hereckým kolegou Ondrejem Kovalem.

Radost už jim dělá prvorozená dcera Julie (7), kterou herečka zatím od světa kamer chrání. „Ještě má čas, ale nevím, co by chtěla dělat, ten svět ji baví, ale nechci ji do ničeho tlačit,“ svěřila Super.cz herečka.

Svou druhou holčičku přivedla na svět v pondělí 8. února odpoledne, po narození vážila 3670 g a měřila 51 cm. K radostné novince jí okamžitě začali gratulovat kolegové.

„Zuzi, zlatíčko, to je nádhera, blahopřeji a buďte všichni zdraví a šťastní,“ napsala jí Michaela Kuklová. „Hurá, děti jsou nejvíc, pusu oběma,“ připsala Linda Finková. A s gratulací se přidala i Kateřina Brožová. „Zuzanko, srdečně gratuluji a přeji zdraví a štěstí celé rodině.“ ■