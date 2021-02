Operní pěvkyně už pár měsíců nemůže na jeviště: Začala tedy pomáhat v květinářství

Pavlína Senič Super.cz

„Doba je taková, jaká je. Každý umělec začal přemýšlet, jak by se živil jinak. Já tu svoji profesi dělám strašně dlouho a nikdy by mě nenapadlo, že tohle nastane,“ řekla Super.cz.

„Tak jsem si říkala, co by mě bavilo, protože to je předpoklad toho, aby člověk dělal práci dobře, a co by mi trochu šlo a co bych se mohla naučit,“ uvedla Pavlína, která se začala věnovat květinám a spolupracovat s floristou Pavlem Hruškou.

„Rozumím tomu, vím, co se mi líbí a myslím, že mě tady Pavel naučí spoustu věcí. Je to navíc tvůrčí a umělecké,“ uvedla Pavlína, kterou můžete znát také z pěveckého tria Opera Divas, jež tvoří s Andreou Kalivodovou a Terezou Mátlovou.

„Je to i odreagování od distanční výuky. Mám devítiletou Lilianku, takže jsem přiběhla z domu, kde jsem ráno uvařila polévku a oběd. Je to docela náročné jak pro maminky, tak i pro učitele,“ uvedla Pavlína, která se sama distanční výuce věnuje. „Já se věnuji ještě lektorské činnosti a mám své distanční výuky, takže jsem pořád doma u počítače. Když mi tedy Pavel nabídnul tuhle spolupráci, tak jsem si říkala, že to je úžasné,“ dodala operní pěvkyně. ■