Patricie Pagáčová o fingovaném seriálovém těhotenství: Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, říká

Patricie Pagáčová v seriálu Sestřičky Video: FTV Prima

Pagáčová se snažila svou postavu pochopit, to je ostatně jeden z klíčů k věrohodnému ztvárnění role. Lauru nepovažuje za prvoplánovou mrchu, ale za zoufalou ženu.

„Ona je do Matyho zamilovaná a cítila se ohroženě, tak se rozhodla k tomuhle zoufalému činu. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy,“ říká herečka.

„Nebyl to ideální nápad. S tím souhlasím, že takhle lhát se nemá. Ale ona dělala všechno možný, aby si toho kluka udržela. Musím ji trošku obhájit, jinak bych to asi nebyla schopná zahrát,“ dodala Pagáčová.

Zatímco diváci, alespoň ti, kteří přidali názor na sociální síť seriálu, by si přáli tuto dějovou linku rozseknout, Gránský si natáčení s Pagáčovou užívá. Jsou dlouholetí přátelé.

„Zrovna jsme spolu točili, máme tam pořád spoustu scén a máme se k sobě. Ale jak to v těch seriálech bývá, určitě nám to scenáristé budou chtít trošku zavařit. Ale přeju si, aby to trvalo dlouho, protože spolupráce s Páťou je fajn,“ řekl David Super.cz loni na podzim. Tak uvidíme, jak se děj nakonec vyvine. ■