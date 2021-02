7 slavných, jejichž duše nenašly po smrti klid: Duchové těchto hollywoodských hvězd prý dodnes chodí mezi živými

Tito slavní nemají pokoj ani po smrti. Foto: Super.cz/Profimedia

Thelma Todd

Hvězda němého filmu Thelma Todd zemřela za záhadných okolností v prosinci roku 1935. Její tělo našli v autě v její garáži. Otrávila se oxidem uhelnatým. Kdo nebo co ale zapříčinilo její smrt, zůstává dodnes záhadou. Proslýchá se, že v kavárně Trocadero v Hollywoodu, v níž si užila svůj poslední večírek, dodnes bloumá její duch.

Orson Welles

Orson Welles, režisér, který stál za zrodem jednoho z největších filmů vůbec, Občanem Kanem (1941), trávil mnoho času v kavárně Ma Maison. Více než 30 let po jeho smrti je z kavárny pekárna. A její zaměstnanci tvrdí že tam Welles dodnes sedává u svého oblíbeného stolu, oděný v černém obleku, s kloboukem, sklenicí oblíbené whiskey a doutníkem u pusy.

Lon Chaney

Lon Chaney zazářil ve 30. letech v řadě hororů, včetně samotného Fantoma Opery (1925). Poté, co se v roce 1930 hvězda němého filmu odebrala do hereckého nebe, objevil se muž, který přísahal, že Chaneyho viděl běžet ze studia Stage 28, kde vznikl Fantom opery. Na prknech, kde se natáčel, prý Lonův duch zůstal až do demolice v roce 2014.

George Reeves

Představitele prvního televizního Supermana George Reevese našli s kulkou v hlavě a okolnosti jeho smrti nebyly dodnes objasněny. Věří se, že jeho duch zůstal v ložnici jeho domu, kde herec zemřel. Ti, co ji obývali po něm, tvrdí, že často slýchávali pláč. Někteří také uváděli, že viděli postavu muže s pláštěm, jak vylétá z okna.

Elvis Presley

Král rokenrolu Elvis Presley podlehl zdravotním problémům způsobeným závislostí na lécích na předpis. Zemřel v koupelně svého sídla. Jeho duch prý setrvává dodnes v nahrávacím studiu RCA v Nashvillu. Nadpřirozené události se zde mají dít pokaždé, když někdo jen vysloví Elvisovo jméno. Blikají světla, padají žebříky nebo se ozývají podivné zvuky. Jeho duch se údajně pravidelně zjevuje také v jeho sídle Graceland nebo v lasvegaském Hiltonu či newyorském Knickerbockeru.

Lucille Ball

Krásná Lucille Ball zářila v Hollywoodu po více než čtyři dekády, než ve věku 77 let zemřela ve svém domě v Beverly Hills. Další nájemníci hojně tvrdili, že se v domě dějí nevysvětlitelné věci. Nábytek se přemisťoval sám od sebe a ztrácely se věci, které se následně objevily na jiném místě.

Marilyn Monroe

Duch Marilyn Monroe (✝36) je nejhledanějším duchem vůbec. Dle výpovědí svědků se zjevil už snad všude. V jejím domě, kde zemřela, na mole v Santa Monice či v zrcadle v apartmá 246 v hotelu Roosevelt, kde jej také viděli tančit nebo slyšeli, jak hraje na polnici. ■