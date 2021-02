Tvrdili jí, že si v Hollywoodu neškrtne: Nenechala se odradit, získala uznání a dotáhla to až k nominaci na Oscara

Salma Hayek Profimedia.cz

Salma Hayek (54) proslula jako herečka už v 80. letech v rodném Mexiku, když ovšem později přesídlila do Kalifornie, aby dobyla Hollywood, neměla to vůbec lehké.

„Ze všeho nejdřív mi říkali, že nemám v Hollywoodu šanci. V té době bylo pro Mexičanku nemožné dostat hlavní roli,“ nechala se slyšet během rozhovoru v rámci proma nového snímku Bliss.

„Pak mi říkali, že si po třicítce ani neškrtnu, protože v té době herečky toho věku už nepůsobily,“ doplnila s tím, že si rychle uvědomila, že šlo jenom o předsudky.

„Nebyla to pravda,“ dodala Salma, pro kterou jsou dnes hlavní role spíš normální než výjimečné.

Nelze nepřipomenout její fantastický výkon v dramatu Frida, který jí zajistil v roce 2003 nominaci na Oscara, nebo opěvovanou roli ve filmu Večeře s Beatriz (2018).

„Jsem na to velmi pyšná. Mám vždycky chuť to vykřičet do celého světa, protože mi tvrdili, že je něco takového nemožné a já tomu skoro věřila. Ale musela jsem bojovat. A bojovala jsem tvrdě. A chci, aby si to i ostatní ženy uvědomily,“ uvedla ke svým úspěchům.

Hayek poprvé zaujala americké diváky díky malé roli tanečnice v Od soumraku do úsvitu (1996). Následovaly snímky Jen blázni spěchají (1997), Rozchod (1997) nebo Klub 54 (1998). Zlom v kariéře přišel ale až o čtyři roky později, právě s filmem Frida. ■