Pamatujete si herečku, která hrála v Přátelích matku Chandlera a svedla i Rosse? Takhle vypadá sexy blondýna v 71 letech

Morgan Fairchild Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V seriálu si postavu jeho matky zahrála herečka Morgan Fairchild, která se narodila v roce 1950 pod jménem Patsy Ann McClenny a nedávno oslavila 71. narozeniny. Už v seriálu byla tak sexy, že pro ni nebyl problém lehce svést Rosse a v několika výstřizích předvést své zvětšené vnady.

Herečka odstartovala svou kariéru v sitcomu Search for Tomorrow na stanici CBS v roce 1973. Od té doby se objevila v mnoha dalších seriálech, jako byly například Dallas, Sever a Jih, Roseanne, The Flamingo Road, Kutil Tim, To je vražda, napsala, Sběratelé kostí, Plastická chirurgie s.r.o. či Dva a půl chlapa.

Její první hereckou prací pro ni byla dublérka Faye Dunaway ve filmu Bonnie a Clyde, kde natáčela zejména scény v autě, protože Dunaway neuměla řadit manuál. Její kariéra se pak rozjela hlavně v seriálech a je považována hlavně za televizní herečku. Mnoho let se také věnovala i divadelnímu herectví, ale hlavně v epizodních rolích v seriálech se objevuje dodnes.

Fairchild byla vdaná jen jednou za Jacka Calmese v letech 1967 až 1973. Po jejím boku už je ale 34. rokem partner Mark Seiler, kterého stále nesmírně miluje, jak loni uvedla v rozhovoru pro časopis Closer.

Je zastánkyní boje proti AIDS a do médií před časem přiznala, že byla začátkem sedmdesátých let minulého století v New Yorku unesena dvěma muži. ■