Halle Berry (54) odhodila podprsenku a v kalhotkách zavrtěla zadečkem na píseň svého mladšího přítele

Na svůj instagramový profil přidala krátké video, kde nakrucuje svůj pevný zadeček do kamery a nemá na sobě žádný vršek. Pohled zepředu ale dopřává jen svému muži, kterého oficiálně světu představila společnou fotkou v září loňského roku.

Ve videu, kde Halle tančí polonahá je slyšet písnička Being A Girl, kterou natočil právě její milovaný. Ten je držitelem Grammy z roku 2006 v kategorii R&B.

Herečka na své postavě pracuje i během pandemie koronaviru, ale musela si sama určit pravidla, jak nedávno svěřila v rozhovoru pro časopis People: „Dala jsem si za úkol najít každý den čas na to si zacvičit, udělat svou práce a zároveň být matkou. V době covidu je velice jednoduché zapomenout na to být aktivní, protože nemůžeme dělat tolik věcí, co jsme dělali doposud. Je mnohem těžší najít ten správný způsob, když jsme doma.“ ■