Heidi Janků se pouští po 19 letech do rekonstrukce domu: Zpěvačka nám naposledy ukázala bydlení před zásahem

Heidi Janků Super.cz

Naposledy se svou kapelou Heidi Band stála na jevišti loni v září a od té doby je doma. „Jsem v lese s Edou, to mi asi zabírá nejvíce času. Samozřejmě jsem doma, začala jsem něco vyhazovat, něco skartovat, takový ten úklid, na který normálně není čas, a chystám se na rekonstrukci domu,“ svěřila se Super zpěvačka, která si dům za Prahou pořídila se zesnulým manželem Ivo Pavlíkem (†84).

„Už jsem se rozhodla, před 14 dny, říkala jsem si, že už tady bydlím docela dlouho, a to 19 let. Myslím si, že jednou za dvacet let by měl barák projít takovou malou rekonstrukcí. U mě nebude malá, bude se všechno měnit,“ prozradila Heidi, která se na změnu velmi těší.

„Tady budou nové koberce, všechno bude jinak, bude nová i kuchyň. Jak to tak vypadá, doma budu sedět ještě hodně dlouho, než se dostanu na jeviště, tak jsem si říkala, že mě to zabaví, a když už tady mám být zavřená, tak ať jsem v novém a hezkém,“ prozradila nám zpěvačka, která sice neví, kdy bude opět zpívat před publikem, ale se svou kapelou už začíná zase zkoušet.

„Online koncerty moc nemám ráda, teď jsme domluvení s kapelou, že si uděláme po delší době nějakou zkoušku, čekám, až nám porodí bubeník, a potom se na to vrhneme, abychom si to obnovili. A jsme domluvení, že třeba jednou za 14 dní pojedu na zkoušku do Ostravy, abychom zůstali v kontaktu a nastartovali to,“ prozradila nám Heidi, která je také pro očkování proti covidu.

„Nějaké koncerty byly přeložené z loňského roku a měli jsme začít hrát v květnu, což já jsem si ještě před dvěma měsíci myslela, že to tak bude. Teď už jsem ale trochu skeptická. Byla jsem skeptická třeba i k očkování, ale když vidím, že to je jediná cesta z tohohle balastu, tak důrazně říkám, já tu vakcínu chci a chci ji pro všechny, aby se to tady uvolnilo. Je to jediná cesta, jak začít normálně žít. Chybí mi lidi, chybí mi kontakt a pódium,“ dodala zpěvačka. ■