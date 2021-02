Muzikálová zpěvačka dostala druhou dávku vakcíny proti covidu: Jak se po očkování cítí?

Nikola Ďuricová Herminapress

„Dnes jsem podstoupila druhé očkování proti koronaviru. Zatím se cítím dobře, poprvé, když jsem byla očkovaná, tak jsem pocítila hned slabost, dnes to je klidnější, před tím jsem také byla v očekávání, co nastane, takže to bylo možná způsobené i tím,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

„Měla jsem obavy, ale cítím se mnohem lépe, necítím ani místo vpichu, nemám ani bolesti hlavy, pouze trochu oslabenou ruku, ale prožívám to líp než minule, když jsem byla oslabená a zrušila i následný program,“ svěřila se nám Nikola, která z Ústřední vojenské nemocnice, kde byla očkovaná, zamířila přímo do divadla.

„Teď máme dva týdny muzikálu Láska nebeská, kdy máme generálky. Klidový režim dnes nemám a jdu rovnou na zkoušku,“ svěřila se zpěvačka, která hodlá zase začít pomáhat jako aktivační pracovník. „Teď jsem si dala dva týdny na zkoušení, mám ještě další věci kolem a pak budu zase nápomocná. Pomáhám u rehabilitací, primárně komunikuji s pacienty, povídám si s nimi, dokonce si s nimi i zpívám," svěřila se nám Nikola.

„Chodím pomáhat do LDN, kde jsem s lidmi v blízkém kontaktu. Pacienti potřebují pozornost, teď když je jejich blízcí nemohou navštěvovat, a já se jim věnuji, nejen zpěvem, minule jsem dokonce s jedním pacientem tančila,“ svěřila se zpěvačka, která je ráda, že může pomáhat. ■