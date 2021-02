Před svým publikem nestála Monika Absolonová už skoro rok: Stýská se mi, tahle doba je smutná

Monika Absolonová Super.cz

Na zpívání před svým publikem poslední měsíce Monika Absolonová (44) jen vzpomíná. Dny tráví zejména doma se svou rodinou včetně synů Tadeáše a Matouše. Zatímco dřív to brala jako samozřejmost, dnes jí to, že může vyrazit do divadla za svými kolegy, dělá mnohem větší radost.

„Pravidelně vysíláme z divadla Studio DVA pořad Jsme s vámi a začali jsme minulý rok 12. března, to si pamatuji úplně přesně, protože jsme měli mít veřejnou generálku divadelní hry Duety,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali před online vysíláním. „To první vykopnutí před diváky se tenkrát zrušilo, nikdo nevěděl, co se bude dít. Začali jsme online vysílat z divadla a první jsme tady byli Bob Klepl a já a už to bude skoro rok a teď jsme si domlouvali, že 17. března si to zopakujeme a bude to takové první výročí, které nevím, jestli úplně chceme, ale bohužel nastane,“ svěřila se zpěvačka.

Doma u vaření si sice zazpívat může, rozhodně to ale není ono. „Stýská se mi, nejsem určitě sama. Máme tu výhodu, že naše práce je naším koníčkem a většina lidí to šla dělat, protože to miluje a nemůže bez toho být,“ řekla nám v rozhovoru Monika „Teď je to smutný, a navíc můžete si doma zazpívat, to je pravda, ale vy k tomu chcete ty diváky. Když člověk někdy zažil zpívat před plným hledištěm, tak už to nechce jinak. Stýská se mi a tahle doba je smutná, ale věřím, že to nemůže trvat věčnost,“ svěřila se Absolonová, která plánuje, že se před diváky objeví alespoň na letní scéně divadla.

„Není to smutné jen pro lidi z branže, ale i pro staré lidi, co jsou sami, pro lidi v gastronomii, v cestovních ruchu a dalších oblastech, myslím, že nás to všechny zkrouhlo, a těším se, že bude líp. Nevím, kdy to bude, nejsem Sybila a kdybych byla, tak bych si přála, aby to bylo od dubna dobrý,“ dodala zpěvačka. ■