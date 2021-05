Aneta Krejčíková z Ulice je už pár let zasnoubená, na vdavky ale stále čeká: Nevím, kdy si mě hodlá vzít, vtipkuje

Aneta Krejčíková Super.cz

„Nemám takový čas, jako jsem měla bez dětí, na tohle si ale čas vždycky najdu. Miluju koupele, vany a dělám si sama i masáž hlavy na prokrvení pokožky,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz bývalá hvězda Ulice.

Co se týká barvení vlasů, zůstává raději u přirozenosti. Změnám účesu se ale v minulosti nebránila. „Vždycky hrozně experimentuju s ofinama. Nikdy se neponaučím, po třech hodinách mě ta ofina štve,“ směje se herečka.

„Teď si nechávám vlasy narůst, protože před otěhotněním jsem si prodloužila vlasy, které jsem si tím úplně zničila. Kamarádka mi to prodloužení sundala, když jsem byla uprostřed těhotenství, byla jsem jak vypelichaná slepice. Ostříhala mě na mikádo a od té doby to nechávám narůst,“ dodává.

Aneta Krejčíková je už pár let zasnoubená s partnerem a otcem syna Bena a dcery Antonie. Ke svatbě stále nedošlo, i přesto jej herečka v rozhovoru nazývá svým mužem. „Já mu tak drze říkám, oficiálně není můj muž a asi nikdy nebude,“ směje se a jedním dechem dodává: „Tím myslím, že nevlastníme ostatní lidi.“

Svatbu už si v představách naplánovala, asi jako každá natěšená snoubenka. Kdy stane před oltářem, je ale pořád ve hvězdách.

„Já si to maluju, akorát mně bude 30 a nevím, kdy si mě hodlá vzít,“ vtipkuje Aneta. „Teď to není na pořadu dne, máme malé děti a nějak to asi úplně neřešíme. Uvidíme, až budou starší,“ dodává na závěr. ■